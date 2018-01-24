СМИ сообщили о пострадавших при пожаре в хранилище нефтепродуктов в Иране

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали во время пожара в хранилище нефтепродуктов, расположенном в южной части Ирана, передает агентство ISNA со ссылкой на представителя местной пожарной охраны.

"К сожалению, в результате этого происшествия три человека погибли, состояние двух пострадавших тяжелое", — сообщил агентству представитель местной пожарной службы Аминизаде.

По данным агентства, один из резервуаров нефтехранилища, принадлежащий предприятию по производству гудрона, загорелся в среду днем к западу от города Бендер-Аббас.

Как отметил Аминизаде, пожар продолжается, идет активное тушение.