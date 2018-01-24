В Афганистане уничтожили боевиков, напавших на офис правозащитников

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Афганские силовики отразили вооруженную атаку на местный офис международной организации Save the Children в Джелалабаде, ликвидировав четырех боевиков, передает агентство "Пажвак".

В среду утром террорист-смертник подорвался у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей. Сообщалось, что напавшие были одеты в военную форму. Противостояние боевиков и сил безопасности продолжалось более семи часов.

Согласно обновленным данным местного телеканала 1TV, погибли три человека, еще 24 получили ранения. Более 40 сотрудников офиса были спасены.

Международная некоммерческая организация Save the Children занимается защитой прав детей. Ее штаб-квартира расположена в Лондоне. В связи с нападением организация объявила, что приостанавливает свою деятельность в Афганистане.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.