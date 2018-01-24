Лавров: Россия будет помогать урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия будет и далее содействовать политическому урегулированию кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем и впредь содействовать политическому урегулированию других кризисов и конфликтов, которыми, к сожалению, столь богат ближневосточный регион", — сказал он, выступая на XXVI Международных рождественских образовательных чтениях.

По словам Лаврова, "на примере Ближнего Востока и Севера Африки мы видим, к чему приводит безответственная "социальная инженерия".

"Образовавшийся в результате вмешательства во внутренние дела суверенных государств региона политический, правовой, а во многом и духовный вакуум заполнили террористы, бросившие вызов всему человечеству", — подчеркнул глава МИД РФ.