Лавров: закон о реинтеграции Донбасса оправдывает силовое решение кризиса

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса оправдывает силовое решение украинского кризиса, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

"Хотел бы еще раз напомнить, что единственным путем урегулирования внутриукраинского кризиса, преодоления разделительных линий в обществе остается полная и последовательная реализация минского "Комплекса мер", одобренного СБ ООН. Основное препятствие на этом пути — киевская "партия войны", которая решила похоронить минские договоренности и идет на поводу у экстремистов, объявив блокаду Донбасса и приняв в Верховной раде закон, оправдывающий силовое решение внутриукраинского кризиса" — подчеркнул глава МИД РФ, выступая на XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях.