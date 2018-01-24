МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

"Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов. Пришедшие к власти в результате государственного переворота деятели пытаются вбить клин между двумя братскими народами", — сказал он, выступая на XXVI международных образовательных Рождественских чтениях.

По его словам, "продолжается попустительство захватам храмов канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении ее клира и верующих".