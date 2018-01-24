Трамп рассказал, благодаря чему США становятся "великой державой"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что налоговая реформа сделает из США "великую державу".

"Компании со всего мира делают громадные инвестиции в США. Никогда не было ничего подобного. Компании Disney, J.P. Morgan Chase и многие другие. Масштабное сокращение налогов и регуляционных норм снова делает нас великой державой. Впереди еще долгий путь! Работы, работы, работы!", — написал Трамп в Twitter.

Ранее компания The Walt Disney объявила, что выплатит 125 тысячам сотрудников денежный бонус в размере 1 тысячи долларов из-за экономии в результате налоговой реформы в США.

В декабре 2017 года Трамп подписал закон о налоговой реформе, ключевое нововведение которой — снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Главной задачей реформы является возврат инвестиций непосредственно в американскую экономику, которые были ограничены ввиду высоких налогов для корпораций, предпочитавших из-за этого вкладываться в более конкурентные зарубежные рынки.