Организация Save the Children приостановила деятельность в Афганистане

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Международная организация Save the Children, занимающаяся защитой прав детей, объявила, что приостанавливает свою деятельность в Афганистане после нападения на ее офис в Джелалабаде в среду утром.Twitter.
Отмечается, что Афганистан является "одним из наиболее сложных мест в мире для жизни детей и для работы сотрудников гуманитарных миссий".
"Нашей основной задачей остается обеспечение безопасности всех наших сотрудников", — подчеркивает организация.
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* взяли на себя ответственность за нападение.
Международная некоммерческая организация Save the Children занимается защитой прав детей. Ее штаб-квартира расположена в Лондоне.
*Террористическая организация, запрещенная в России