Организация Save the Children приостановила деятельность в Афганистане

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Международная организация Save the Children, занимающаяся защитой прав детей, объявила, что приостанавливает свою деятельность в Афганистане после нападения на ее офис в Джелалабаде в среду утром.

"В связи с этим (нападением) все наши программы в Афганистане временно остановлены и наши офисы закрыты", — говорится в заявлении организации в Twitter

Отмечается, что Афганистан является "одним из наиболее сложных мест в мире для жизни детей и для работы сотрудников гуманитарных миссий".

"Нашей основной задачей остается обеспечение безопасности всех наших сотрудников", — подчеркивает организация.

В среду утром террорист-смертник подорвался у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей. Сообщалось, что напавшие были одеты в военную форму. Точное их число неизвестно. Противостояние боевиков и сил безопасности длится уже шесть часов. За это время удалось ликвидировать двоих нападавших, внутри остаются еще один или двое. Жертвами атаки стали два человека, 20 получили ранения и были госпитализированы.

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* взяли на себя ответственность за нападение.

Международная некоммерческая организация Save the Children занимается защитой прав детей. Ее штаб-квартира расположена в Лондоне.

*Террористическая организация, запрещенная в России