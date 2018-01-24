Авторы Regnum отрицают вину в разжигании национальной розни в Белоруссии

МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Авторы российского агентства Regnum, обвиняемые в Белоруссии в разжигании национальной вражды или розни, во время последнего слова на судебном слушании в среду в Минске заявили о своей невиновности.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum. В Минске в ходе судебного заседания, проходящего в открытом режиме, рассматривается уголовное дело по обвинению Дмитрия Алимкина в разжигании национальной вражды или розни, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — в этом же преступлении, а также в незаконной предпринимательской деятельности.

"Ни в моих текстах, ни в статьях Regnum нет разжигания розни, там борьба против разжигания национальной розни", — сказал Алимкин в суде.

Павловец заявил, что также не признает вину.

"Не могу сказать, что имел хоть какой-то умысел (на разжигание розни – ред.). Даже идеи о том, чтобы придумать умысел к разжиганию, не было. Считаю, что данное дело должно было быть закрыто еще на стадии предварительного следствия. Не могу признать себя человеком, разжигающим вражду", — заявил он, настаивая на оправдании.

Обвиняемый раскритиковал проведенную по текстам психолого-лингвистическую экспертизу, заявив о некомпетентности экспертов. При этом обратил внимание, что "фактически экспертиза – единственное доказательство обвинения".

Шиптенко также раскритиковал проведенную экспертизу и доводы обвинения, усомнившись в их обоснованности. "У меня не было умысла на совершение того, в чем меня обвиняют", — сказал он, отвергнув и инкриминируемые ему корыстные цели.

Ранее государственный обвинитель Александр Король попросил в отношении белорусских авторов агентства Regnum назначить наказание в виде лишения свободы на пять лет с отсрочкой приговора на три года и освобождением из-под стражи. При этом во время судебных прений Король не поддержал обвинение Павловца и Шиптенко по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

В редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными". МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов. Роскомнадзор также не усмотрел экстремизма в статьях авторов Regnum. Сторона защиты направила запрос в Роскомнадзор по поводу статей, представители ведомства "указали, что в публикациях… не обнаружено признаков экстремизма".