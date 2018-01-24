Авторы Regnum отрицают вину в разжигании национальной розни в Белоруссии

МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Авторы российского агентства Regnum, обвиняемые в Белоруссии в разжигании национальной вражды или розни, во время последнего слова на судебном слушании в среду в Минске заявили о своей невиновности.
"Ни в моих текстах, ни в статьях Regnum нет разжигания розни, там борьба против разжигания национальной розни", — сказал Алимкин в суде.
Павловец заявил, что также не признает вину.
"Не могу сказать, что имел хоть какой-то умысел (на разжигание розни – ред.). Даже идеи о том, чтобы придумать умысел к разжиганию, не было. Считаю, что данное дело должно было быть закрыто еще на стадии предварительного следствия. Не могу признать себя человеком, разжигающим вражду", — заявил он, настаивая на оправдании.
Обвиняемый раскритиковал проведенную по текстам психолого-лингвистическую экспертизу, заявив о некомпетентности экспертов. При этом обратил внимание, что "фактически экспертиза – единственное доказательство обвинения".
Шиптенко также раскритиковал проведенную экспертизу и доводы обвинения, усомнившись в их обоснованности. "У меня не было умысла на совершение того, в чем меня обвиняют", — сказал он, отвергнув и инкриминируемые ему корыстные цели.
В редакции Regnum считают задержанных "политическими заключенными". МИД России призвал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов. Роскомнадзор также не усмотрел экстремизма в статьях авторов Regnum. Сторона защиты направила запрос в Роскомнадзор по поводу статей, представители ведомства "указали, что в публикациях… не обнаружено признаков экстремизма".