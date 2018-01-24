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В мире

"Идиотизм": как на Западе оценили решение МОК по российским спортсменам

15:5624.01.2018
(обновлено: 17:00 24.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкОлимпийские кольцаОлимпийские кольца
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в список потенциальных участников Олимпийских игр в Пхенчхане многих российских спортсменов, никак не связанных с допинговым расследованием. Это удивило представителей мировых СМИ.

© РИА Новости / Гильем Бейкер
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"Полный беспредел, сердце разрывается". Реакция российских спортсменов на решение МОК

В немецкой Handelsblatt отметили, что отсутствие в списках таких российских звезд, как биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан, стало для России "шоком" и "серьезным ударом".

Издание перечислило заслуги российских спортсменов: так, Устюгов считается фаворитом в гонке на длинной дистанции, Ан — легенда шорт-трека, а Шипулин, лидер российских биатлонистов, еще и активно высказывается против допинга. Никто из них в нарушениях уличен не был, отмечает издание.

Редакция французского Ski-Nordique разместила на своем сайте заявление с критикой в адрес комитета.

"В последнее время комиссия МОК может осуждать спортсменов без каких-либо доказательств, и это более чем тревожно. С каких это пор мы можем осуждать невинных спортсменов? При этом многие англосаксонские участники продолжают выступать и побеждать, используя при этом TUE (терапевтические исключения)", — пишет оно.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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ОКР: дополнительных ограничений по символике РФ для российских болельщиков на ОИ нет

"Отстранение русских олимпийских звезд — дурацкое решение", — пишет журналист Маркус Линдквист в финской газете Hufvudstadsbladet, отметив безосновательность решения МОК.

Харри Сювясалми, генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии, назвал это решение "идиотизмом". "Не понимаю, почему МОК не может сообщить, какие применяет критерии. Отстраненные спортсмены должны знать, почему их не допустили, а остальной мир должен знать, почему допустили тех россиян, которым разрешили участвовать", — заявил он Hufvudstadsbladet.

Немецкая газета Tagesspiegel приводит слова тренера российской сборной по биатлону немца Рикко Гросса.

"У меня это в голове не укладывается. Для меня это во многом выглядит как произвол. Некоторые видят в этом решении политическую подоплеку, систематическое противоборство между Западом и Россией".

© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
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В свою очередь, французский биатлонист Симон Фуркад заявил в интервью порталу sports.fr о том, что нельзя всех спортсменов стричь "под одну гребенку". По его словам, на месте россиянина Антона Шипулина он бы чувствовал себя ущемленным в правах.

В декабре МОК запретил России выступать на Олимпийских играх под своим флагам. При этом спортсменам, не связанным с допинговым скандалом, разрешили принять участие в Олимпиаде под олимпийским флагом.

На прошлой неделе комиссия МОК сократила до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать в Пхенчхане. На днях  стали известны имена спортсменов, не включенных в список потенциальных участников Олимпийских игр.

Олимпийский комитет России направил в МОК запрос о причинах непопадания многих спортсменов в их список.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

 

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В мире
Комментарии
28 пользователей оставили 31 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ю. А.
Идиотизм,это после всего происходящего ехать туда,а ещё большим идиотизмом было извинятся перед МОК и платить штраф.
16:19
24.01.2018
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Лех Лехыч
да наши чинуши вообще опустили страну ниже плинтуса, надо им премии в в пару лямов выписать
16:08
24.01.2018
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