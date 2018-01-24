В ЕС будут штрафовать компании за сокрытие взлома баз персональных данных

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Регулирующие органы стран-членов Евросоюза, обеспечивающие контроль за защитой персональных данных, получат право налагать штрафы на сумму до 20 миллионов евро на телекоммуникационные компании в случае сокрытия ими данных о взломе и/или попытках взлома персональных данных клиентов, заявила в среду еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

"С мая 2018 года компании будут обязаны сообщать о рисках проникновения в системы персональных данных в течение 72 часов", — сказала она журналистам в Брюсселе.

По словам Юровой, новый регламент одобрен в среду исполнительной коллегией Евросоюза.