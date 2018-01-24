Джон Керри надеется на улучшение отношений России и США

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри рассчитывает на улучшение отношений России и Соединенных Штатов.

"Я бы хотел увидеть улучшение отношений между Россией и США. Я бы хотел, чтобы мы преодолели различия, которые существуют между нами", — заявил он РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

48-й Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.