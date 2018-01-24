Каталонский кризис был попыткой подорвать демократию, заявил король Испании

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (496)

МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Каталонский кризис был попыткой подорвать основы демократии, заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, король Испании Фелипе VI.

"Урок, который надо извлечь из этого кризиса, урок не только для Испании, но и для демократии в целом, — это необходимость уважать законы. Это одна из основ демократии и уважения политического плюрализма и основных принципов национального суверенитета, который принадлежит всем гражданам", — сказал глава государства. Его выступление транслировал телеканал 24 Horas

По словам короля Испании, во время каталонского кризиса "мы наблюдали попытку подорвать базовые правила демократии".

Фелипе VI призвал урегулировать политические разногласия в соответствии с демократическими правилами и ценностями, закрепленными в конституции и законах. Он напомнил, что конституция "не просто предмет украшения, а подлинное выражение воли наших граждан и основа нашего демократического сосуществования".

В Каталонии 1 октября прошел так называемый референдум о независимости, который не признали испанское правительство и Конституционный суд. Основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, 27 октября провозгласил независимость.

После этого Мадрид, применив 155-ю статью конституции, ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы, которые состоялись 21 декабря.