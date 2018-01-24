МЧС отправит в Донбасс первую в 2018 году гуманитарную колонну

Грузовые автомобили 72-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 21 декабря 2017

Грузовые автомобили 72-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 21 декабря 2017

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. МЧС России в четверг отправит в Донбасс 73-ю колонну с гуманитарной помощью, которая станет первой в 2018 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

"МЧС России завершило формирование очередной колонны с гуманитарной помощью для населения Донбасса. Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр и отправятся в Донецкую и Луганскую области", — сказал представитель министерства.

По его словам, в общей сложности для жителей Донбасса доставят более 400 тонн гуманитарной помощи. В составе грузов в основном детские продуктовые наборы.

"Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где все автомобили будут подвергнуты досмотру", — отметили в МЧС.

Гуманитарная помощь доставляется жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время 72 автоколонны МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 72 тысяч тонн гуманитарного груза.