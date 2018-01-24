В Славянске вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Пожар возник на складе горюче-смазочных материалов в подконтрольном украинским силовикам городе Славянске в Донецкой области, сообщила Госслужба Украины по ЧС в Донецкой области.

Сообщается, что пожар вспыхнул в среду в 8.27 по московскому времени по улице Ступки, 24, на место пожара по повышенному номеру вызова выехали спасатели.

"По прибытии на место пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20х60 метров. Спасатели локализовали пожар в 9.30 (10.30 — мск), сейчас продолжается ликвидация пожара", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.