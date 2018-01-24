Опрос показал, как граждане Молдавии относятся к запрету российских СМИ

КИШИНЕВ, 24 янв – РИА Новости. Две трети жителей Молдавии высказались против запрета в республике российских новостных и аналитических передач, свидетельствуют данные социологического опроса Vox Populi, представленного в среду Ассоциацией социологов и демографов страны.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена. Этот закон дважды отклонял президент Молдавии Игорь Додон, однако спикер парламента республики Андриан Канду утвердил документ с разрешения Конституционного суда. Закон размещен в "Официальном вестнике" Молдавии 12 января, вступит в силу через 30 дней со дня публикации.

Проведенное Ассоциацией социологов и демографов Молдавии исследование показало, что лишь 16,3% опрошенных поддерживают введение запрета. При этом против ограничения указанного выше списка передач из России высказались 64,2% респондентов. Еще 19,5% не знали, что ответить или отказались это делать.

"Абсолютное большинство опрошенных против этих действий, за высказалось всего 16%. Каждый пятый не смог ответить на поставленный вопрос", — заявил на пресс-конференции социолог Виктор Мокану.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва считает дискриминацией и отходом от демократических норм решение Кишинева запретить в Молдавии трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач.

Социологическое исследование проводилось с 2 по 18 января 2018 года. В нем приняли участие 1783 респондента из 91 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет 2,4%.