В Чернигове двенадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в Чернигове в результате столкновения маршрутки с троллейбусом, передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на пресс-офицера патрульной полиции города Виталия Копыстко.
Различные травмы также получили 11 пассажиров маршрутки, в том числе несовершеннолетняя девушка. Всех пострадавших госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Решается вопрос об открытии уголовного производства. Есть пострадавшие, поэтому производство будет открыто", — приводит агентство слова Копыстко.