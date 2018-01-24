В Чернигове двенадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в Чернигове в результате столкновения маршрутки с троллейбусом, передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на пресс-офицера патрульной полиции города Виталия Копыстко.

По информации издания, ДТП произошло около 10.00 мск — водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся на дороге троллейбусом. Женщина-водитель троллейбуса в это время чинила токоприемники, ее в тяжелом состоянии отправили в одну из черниговских больниц.

Различные травмы также получили 11 пассажиров маршрутки, в том числе несовершеннолетняя девушка. Всех пострадавших госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства. Есть пострадавшие, поэтому производство будет открыто", — приводит агентство слова Копыстко.