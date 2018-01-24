Опрос показал, что только 12% жителей Украины поддерживают действия властей

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лишь 12% жителей Украины поддерживают действия властей страны, при этом в России этот показатель составляет 57%, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром "Ромир".

"Пятьдесят семь процентов россиян поддерживают действия своего правительства, 27% нет, тогда как 67% украинцев не разделяют политику власти и только 12% ее поддерживают", — говорится в пресс-релизе "Ромир", поступившем в РИА Новости.

Зато намного больше на Украине тех, кто готов участвовать в акциях протеста — 42% опрошенных против 15% в России.

По словам вице-президента международной ассоциации Gallup International Андрея Милехина, "за цифрами этого исследования мы видим, насколько сложная сейчас ситуация в Украине, насколько отчетливо видна усталость граждан от текущей политики и действующих политиков". "Все это конвертируется в повышенную готовность к протестным выступлениям", — считает он.

В России, отметил Милехин, ситуация другая, "население поддерживает внешнюю политику страны", сказал он.

В России в опросе приняли участие 1500 человек, на Украине – 500.