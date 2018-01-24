В Таиланде предъявили обвинения лидерам уличных протестов 2014 года

БАНГКОК, 24 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура Таиланда в среду в Бангкоке предъявила обвинения в попытке свержения правительства и срыве выборов девяти руководителям уличных протестов 2013-2014 годов, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Протесты, в ходе которых их участники захватили ряд правительственных зданий и перекрыли основные улицы центра таиландской столицы, были направлены против кабинета во главе с премьер-министром Йинглак Чинават и блокировали проведение внеочередных выборов. Беспорядки в Бангкоке продолжались без перерыва в течение нескольких месяцев в 2013 и начале 2014 года, вплоть до 22 мая 2014 года, когда военные совершили государственный переворот и свергли правительство Чинават.

В среду в здании генпрокуратуры обвинения были предъявлены девяти лидерам протестов, в прошлом – парламентариям от Демократической партии Таиланда, покинувшим парламент, чтобы возглавить уличные выступления своих сторонников. Двух главных вдохновителей и руководителей протестов, бывшего заместителя председателя Демпартии Сутхепа Тхыаксубана и его коллегу по партийному руководству Чумпхона Чуласая, прокуроры обвинили еще и в терроризме, сообщает Bangkok Post.

Издание пишет, что обвинения были предъявлены в присутствии обвиняемых, которые затем вместе с представителями генеральной прокуратуры отправились в здание суда. Там каждому из них было разрешено временное освобождение под залог в размере 600 тысяч таиландских бат (около 19 тысяч долларов) с каждого обвиняемого.

Газета также сообщает, что ни у здания генпрокуратуры, ни в суде, не было заметно какой-либо активности политических сторонников обвиняемых.