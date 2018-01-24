ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на офис в Афганистане, пишут СМИ

Афганские полицейские во время атаки террористов-смертников в Джелалабаде, Афганистан. 24 января 2018

Афганские полицейские во время атаки террористов-смертников в Джелалабаде, Афганистан. 24 января 2018

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* взяли на себя ответственность за нападение на здание международной организации Save the Children в афганском Джелалабаде, сообщает местный телеканал 1TV.

В среду утром террорист-смертник подорвался у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей. Сообщалось, что напавшие были одеты в военную форму. Точное их число пока неизвестно. Противостояние боевиков и сил безопасности длится уже шесть часов. За это время удалось ликвидировать двоих нападавших, внутри остаются еще один или двое.

Жертвами атаки стали два человека, 20 получили ранения и были госпитализированы.

Международная некоммерческая организация Save the Children занимается защитой прав детей. Ее штаб-квартира расположена в Лондоне.

*Террористическая организация, запрещенная в России