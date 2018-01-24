КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Порядка 60% жителей Молдавии в случае организации всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные социологического опроса Vox Populi, передает Sputnik Молдова.

За вступление Молдавии в НАТО проголосовали бы только 19,4% респондентов (22,5% в 2017 году), а против — 59,6% (61,1%). При этом 7,1% опрошенных отказались бы от участия в плебисците, а 8,6% не смогли ответить поставленный вопрос. Кроме того, 5,3% респондентов заявили, что не знают, что из себя представляет НАТО.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.

Социологическое исследование проводилось со 2 по 18 января 2018 года. В нем приняли участие 1783 респондента из 91 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет 2,4%.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>