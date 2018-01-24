Власти Испании помешали встрече Пучдемона и спикера парламента Каталонии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Власти Испании не пустили экс-председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона в здание регионального бюро в Брюсселе, где была запланирована его встреча со спикером парламента Каталонии Роже Торреном, сообщает газета Pais.

В понедельник Торрен заявил, что Пучдемон вновь станет кандидатом на пост главы женералитета. В среду спикер парламента прибыл в Брюссель, чтобы встретиться там с Пучдемоном.

Один из членов каталонской делегации Жоан Мария Пике заявил, что охрана здания по указу испанского МИД запретила Пучдемону доступ в здание, где располагается представительство Каталонии в ЕС.

"Хотим уведомить, что ни (бывший) председатель женералитета, ни советники, которые его сопровождали, не являются беглецами от правосудия. Испания не требует их ареста в Бельгии. И это здание не является территорией Испании. Это территория Бельгии, в связи с чем мы сохраняем за собой право на судебные действия в ответ на этот возмутительное вето", — заявил Пике.

По данным издания, встреча Торрена и Пучдемона была перенесена в штаб-квартиру "Европейского свободного альянса" — одну из немногих организаций, не признающих применения 155-й статьи конституции, вводящей прямое управление Мадрида в Каталонии.

Первое заседание, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться в период с 29 до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру. Для утверждения необходимо абсолютное большинство в 135-местном парламенте. Если такой поддержки нет, то через два дня проходят новые дебаты. Для победы во втором туре достаточно простого большинства.

Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично. В Испании в отношении Пучдемона действует выданный судом ордер на арест.