На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

ТОКИО, 24 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на северо-востоке Японии, сообщает главное метеорологическое управление страны.

По его сведениям, эпицентр находился в Тихом океане к югу от острова Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 30 километров.

Подземные толчки силой 4 балла по семибалльной японской шкале ощущались на Хоккайдо, в префектурах Аомори и Иватэ на главном острове Хонсю, уточнили метеорологи.

Угрозы цунами нет, данных об ущербе и пострадавших не поступало. Внештатных ситуаций на АЭС в зоне землетрясения не зафиксировано, сообщили японские СМИ.