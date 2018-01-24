Президент Чехии поручил Бабишу сформировать новое правительство

ПРАГА, 24 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан принял в среду отставку правительства меньшинства, возглавляемого премьером Андреем Бабишем, и вновь поручил ему формирование нового кабинета.

Церемония транслировалась по республиканскому ТВ.

"Я надеюсь, что Вам удастся сформировать такое правительство, которое сможет получить доверие парламента", — сказал президент, обращаясь к Бабишу.

Вечером во вторник Земан заявил, что вновь назначит Бабиша премьером в течение февраля, независимо от результатов 2-го тура президентских выборов (26-27 января), поскольку нынешний президентский мандат у Земана истекает 8 марта.

Созданное и возглавляемое долларовым миллиардером Бабишем движение ANO выиграло октябрьские выборы в парламент, после чего Земан поручил ему формирование кабинета. Однако остальные партии отказались участвовать в этом процессе в связи с полицейским расследованием в отношении Бабиша, подозреваемого в том, что он незаконно получил на одну из своих фирм субсидию ЕС в размере 2 миллионов евро.

Сформированное лишь из представителей движения ANO и ряда беспартийных экспертов правительство меньшинства не получило на минувшей неделе вотум доверия в парламенте и заявило о своей отставке. Кроме того, в пятницу парламент большинством голосов лишил Бабиша депутатской неприкосновенности.

В пятницу-субботу в Чехии состоится 2-ой тур президентских выборов, в котором участвуют Земан и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош. Результаты последних опросов показывают, что шансы обоих претендентов на победу практически одинаковые. Драгош во вторник заявил, что "не может себе представить, чтобы премьером мог быть человек, находящийся под следствием".