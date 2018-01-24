МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пентагон продолжал финансировать отряды афганских силовиков даже после того, как узнал о многочисленных нарушениях прав человека с их стороны, следует из опубликованного доклада специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR).

Согласно документу, с 2002 года США потратили 71,2 миллиарда долларов на оказание помощи афганским силам безопасности, несмотря на то, что получили доказательства многочисленных правонарушений со стороны последних. Так, в докладе отмечается, что только в 2016 году поступила информация о 75 случаях нарушения прав человека со стороны афганских силовиков, включая семь случаев сексуального насилия над детьми.

В соответствии с американским законодательством (так называемыми Leahy Laws), министерству обороны и государственному департаменту запрещается предоставлять любую помощь подразделениям иностранных ВС в случае наличия достоверной информации о серьезных случаях нарушения прав человека.

"Несмотря на то, что министерство обороны и государственный департамент подтвердили достоверность некоторых из них (сообщений о правонарушениях — ред.), министр обороны воспользовался "разрешительной оговоркой".., чтобы продолжить выборочно заниматься подготовкой, предоставлять экипировку и другую помощь некоторым подразделениям афганских сил безопасности, уличенным в данных правонарушениях", — говорится в документе.