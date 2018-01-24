У России нет необходимости вступать в коалицию с Ираном, считает эксперт

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. России нет необходимости вступать в региональную коалицию с участием Ирана, Пакистана и Ирака для противодействия США, так как у Тегерана в регионе свои интересы, которые, несмотря на то, что Тегеран является важным партнером Москвы, не всегда совпадают с ее интересами, заявил в среду РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави предложил создать коалицию с участием России для противодействия США. По его словам, Иран, создав региональный альянс, который, помимо России и Сирии, будет включать Пакистан и Ирак, смог бы противодействовать американской коалиции. Помощник Хаменеи отмечает, что целью Вашингтона является сохранение "очага конфликтности" в регионе.

"Нам нет необходимости втягиваться в прямое военно-силовое противостояние с коалицией, возглавляемой США. Главное — обеспечение наших стратегических целей в Сирии, которые заключаются в политическом урегулировании ситуации после разгрома основных сил террористов. У Ирана в регионе – собственные интересы, которые далеко не всегда совпадаю с интересами Москвы", — сказал Коротченко.

Он пояснил, что Россия активно взаимодействует с Ираном по целому ряду вопросов и рассматривает Тегеран как важного партнера.

"Вместе с тем для нас важно и взаимодействие с США там, где это возможно, поэтому оформлять некий "квазиблок" против Вашингтона нецелесообразно", — сказал Коротченко.