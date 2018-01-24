СМИ назвали число погибших при атаке на офис правозащитников в Джелалабаде

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Представитель губернатора афганской провинции Нангархар сообщил о двух погибших и 12 пострадавших в ходе нападения на офис международной организации Save the Children в Джелалабаде, передает телеканал Tolo.
В среду утром террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей. Противостояние сил правопорядка и нападавших продолжается уже пять часов, ситуацию пока не удается взять под контроль. Сообщалось, что напавшие были одеты в военную форму. Точное их число пока неизвестно.
По данным властей, погибли сотрудник сил безопасности и мирный житель. Между тем, как сообщает другой местный телеканал 1TV, пострадавших может быть 14.
Международная некоммерческая организация Save the Children занимается защитой прав детей. Ее штаб-квартира расположена Лондоне.
Two Dead, 12 Wounded In Save The Children Attack #Nangarhar https://t.co/iYbUiRbATk pic.twitter.com/JmuLfIabRy— TOLOnews (@TOLOnews) 24 января 2018 г.