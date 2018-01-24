В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом эфире, рассказывая о бизонах

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ведущая денверского канала ABC 7 Молли Хендриксон не смога сдержать смех в прямом эфире, когда ей пришлось рассказывать про День бизоньего горба (Bison Hump Day) на мероприятии National Western Stock Show.

Судя по всему, Хендриксон рассмешила фраза про бизонов.

"День бизоньего горба? И они думали, что я смогу сдержаться?" — написала она в комментарии к видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

Кроме того, ее коллега Митч Джелникер, судя по всему, провоцировал ее за кадром.

"Фермеры встретятся перед шоу, чтобы обсудить, как им увеличить… Митч заставляет меня смеяться!… как увеличить популяцию бизонов", — говорит она, после чего не может сдержать смех до конца ролика.

"У кого-то выдалось тяжелое утро", — подшутил над ней коллега в конце ролика.