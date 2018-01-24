КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Турция поддерживает размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе в том видении, которое отстаивает Украина, сообщил глава комитета по вопросам национальной обороны, член группы турецко-украинской дружбы Великого национального собрания Турции Юсуф Беязит.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Также председатель комитета подчеркнул, что Турция и впредь будет оказывать всяческую поддержку Украине в вопросе обеспечения территориальной целостности, способствуя решению этого вопроса на всех возможных европейских площадках, включая международное правоприменение.
Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В то же время МИД России выражал обеспокоенность в связи с попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.