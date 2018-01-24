Переговоры о мире на Украине в 2018 году (7)

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Турция поддерживает размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе в том видении, которое отстаивает Украина, сообщил глава комитета по вопросам национальной обороны, член группы турецко-украинской дружбы Великого национального собрания Турции Юсуф Беязит.

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"Юсуф Беязит сообщил членам комитета (украинского парламента), что турецкая сторона проинформирована о работе миссии ОБСЕ на востоке Украины и отметил, что Турция поддерживает размещение миротворческой миссии ООН в позиции, которую отстаивает Украина", — говорится в сообщении на сайте парламента Украины по итогам встречи делегации комитета по вопросам национальной обороны Великого национального собрания Турции с украинскими парламентариями.

Также председатель комитета подчеркнул, что Турция и впредь будет оказывать всяческую поддержку Украине в вопросе обеспечения территориальной целостности, способствуя решению этого вопроса на всех возможных европейских площадках, включая международное правоприменение.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В то же время МИД России выражал обеспокоенность в связи с попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Однако Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.