Спикер Рады заявил, что не знает об угрозах Януковичу в 2014 году

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил в среду, что ему неизвестно о какой-либо угрозе жизни бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года.

Оболонский районный суд Киева в среду продолжил рассмотрение уголовного дела против Януковича по обвинению в государственной измене. Ранее экс-президент Украины заявил, что в феврале 2014 года на его кортеж было совершено нападение, он попал под автоматный обстрел. По его словам, после этого из-за угрозы жизни он покинул Украину. Позднее в Оболонском райсуде в ходе рассмотрения дела о госизмене сотрудник госохраны Януковича заявил, что о нападении на кортеж ему неизвестно.

"Об угрозах Януковичу мне неизвестно. Янукович, как и все высокопоставленные должностные лица, находился под государственной охраной. Эта охрана совершалась почти до момента, когда он покинул страну. Если бы были какие-либо факты относительно возможного нападения на обвиняемого Януковича, об этом было бы проинформировано в источниках госохраны. А их свидетельствования говорят о том, что никаких угроз Януковичу не было", — заявил Парубий в ходе судебного заседания.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.