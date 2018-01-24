На Сицилии арестовали 40 мафиози клана, связанного с "Коза ностра"

РИМ, 24 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские полицейские и карабинеры в среду арестовали 40 участников одного из кланов, связанных с "Коза ностра", сообщили следователи.

Мафиозная группа, известная как "Барселонская семья", действовала в районе города Мессина на восточной оконечности острова. Все арестованные обвиняются в традиционных для итальянской мафии правонарушениях: вымогательство, мошенничество, кражи, незаконное хранение оружия, угрозы и насилие.

Это уже третья крупная операция по борьбе с мафией с начала текущей недели. В понедельник итальянские карабинеры арестовали более 50 человек в рамках борьбы с "Коза ностра", в числе задержанных оказались представители 16 мафиозных семей провинции Агридженто и мэр города Сан-Бьяджио-Платани. Во вторник были арестованы 45 членов одного из кланов неаполитанской мафии "Каморра".