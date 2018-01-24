Китай выступил против применения химоружия любой из стран и организаций

ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости. Китай выступает против применения химоружия любой из стран и организаций вне зависимости от обстоятельств, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Позиция китайской стороны относительно применения химического оружия постоянна и ясна, мы выступаем против применения химического оружия любой из стран, организаций и отдельных лиц вне зависимости от обстоятельств", — заявила дипломат.

По ее словам, "Китай убежден, что в отношении случаев применения химического оружия должны быть проведены всесторонние, справедливые и объективные расследования, а выводы должны быть сделаны на основе неоспоримых фактов".

Очередной раунд дискуссий по проблеме применения химического оружия в Сирии развернулся во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, в ходе которого Россия предложила создать новый международный следственный орган по расследованию таких преступлений. Заседание было созвано по инициативе РФ в связи с сообщениями о новой химатаке в районе Восточная Гута, в которой сирийская оппозиция и ряд стран Запада сразу обвинили президента САР Башара Асада.

Инициативу Москвы поддержал другой постоянный член Совбеза — Китай, о готовности рассмотреть российское предложение сообщила Франция, которая также входит в число постоянных членов СБ. Однако в целом ее позиция, а также подход США и Великобритании остались прежними — в химатаках в Сирии виновен "режим Асада", который должен понести за это ответственность, иначе мира в республике не добиться.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ*использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".