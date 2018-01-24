В Польше задерживают участников лесной вечеринки в честь Гитлера

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Власти Польши продолжают задержания участников подпольного мероприятия, посвященного дню рождения вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщила журналистам пресс-секретарь Генеральной прокуратуры страны Эва Бялик.

Телеканал TVN 20 января опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных общественной организацией "Гордость и современность". В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие вскидывали руки в нацистском приветствии.

По этому делу в Польше уже задержаны трое мужчин, которым предъявлены обвинения, касающиеся, в частности, пропаганды нацистского режима. По версии следствия, задержанные являются организаторами празднования дня рождения Гитлера. У одного из них изъяли оружие и боеприпасы.

"По указанию прокуратуры задержаны еще два человека, которые принимали участие в "праздновании" 128-летия со дня рождения Адольфа Гитлера", — сообщила Бялик.

Так же как и ранее задержанные, они ответят за пропаганду нацизма. По данным прокуратуры во время задержания у них обнаружена нацистская символика.

Первым из официальных лиц отреагировал на репортаж министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский. По его словам, "в Польше недопустима пропаганда фашистского, коммунистического или другого тоталитарного строя". Министр отметил, что полиция будет предпринимать "адекватные — в соответствии со своими компетенциями — действия в отношении каждого лица или организации, которая разжигает ненависть по национальному, этническому или расовому признаку".