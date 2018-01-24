В Мьянме два вооруженных формирования подпишут соглашение о перемирии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Два этнических вооруженных формирования в Мьянме, где ранее обострился межэтнический конфликт, в ближайшее время подпишут соглашение о прекращении огня, сообщает газета Myanmar Times.

В сентябре боевики-рохинджа из группировки "Армия спасения рохинджа Аракана" (ARSA) объявили об одностороннем прекращении в Мьянме огня на месяц.

Как сообщает издание представители формирований New Mon State Party (NMSP) и Lahu Democratic Union (LDU) во вторник поочередно встретились с государственным советником страны Аун Сан Су Чжи и главнокомандующим Мин Аун Хлайнгом.

"Я бы хотел сообщить, что в соответствии с итогами обсуждений вскоре NMSP и LDU подпишут Всенародное соглашение о прекращении огня", — заявил представитель NMSP.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.