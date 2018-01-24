Напавшим на полицейских в Бельгии оказался беженец из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Нападение на полицейских на вокзале в бельгийском Генте совершил 28-летний беженец из Афганистана, сообщили в среду РИА Новости в прокуратуре города.

Стражи порядка во вторник открыли огонь по человеку, внезапно напавшему на них с ножом. Злоумышленника прооперировали, его жизнь вне опасности. Мотив действий мужчины пока не известен.

"Личность нападавшего установлена. Это беженец из Афганистана, 28 лет. У него проблемы с психикой, данных, что он подвергся радикализации, нет. Ведется расследование", — сказал собеседник агентства.

Нападение произошло на следующий день после понижения уровня террористической угрозы в стране. Центр анализа угроз при МВД Бельгии в понедельник снизил уровень террористической угрозы на территории королевства с третьего ("возможная и вероятная" угроза) до второго уровня ("маловероятная" угроза).

Третий уровень террористической угрозы действовал в Бельгии с 24 марта 2016 года. Максимальный, четвертый уровень угрозы был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три".