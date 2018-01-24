На юго-востоке Турции арестовали 14 иностранцев, связанных с ИГ*

АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Полиция Турции арестовала в провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны 14 граждан шести стран, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, сообщает в среду газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Было депортировано 3290 человек из 95 стран, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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