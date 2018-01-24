На юго-востоке Турции арестовали 14 иностранцев, связанных с ИГ*

АНКАРА, 24 янв — РИА Новости. Полиция Турции арестовала в провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны 14 граждан шести стран, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, сообщает в среду газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что среди задержанных, которые незаконно пересекли сирийско-турецкую границу, — семь алжирцев, два сирийца, два иракца, голландец, британец марокканского происхождения и египтянин. При этом алжирец Мухтар Меккой (Mokhtar Mekkaoi) и голландец внесены в красный циркуляр Интерпола как наиболее разыскиваемые преступники. Еще один задержанный, иракец Кефах Башир Хуссейн (Kefah Basheer Hussain), является врачом-ревматологом и был ответственным за медицинское обеспечение боевиков ИГ*.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Было депортировано 3290 человек из 95 стран, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.