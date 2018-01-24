МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Более 60 тысяч филиппинцев были вынуждены покинуть дома из-за угрозы извержения вулкана Майон, следует из сообщения Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC).

Ранее сообщалось о 40 тысячах эвакуированных.

"По данным на 06.00 (01.00 мск) 24 января, в общей сложности 18372 семей/71373 человек были затронуты (действием вулкана — ред.) … из них 14483 семьи/55068 человек в настоящее время находятся в 59 центрах эвакуации (ECs).. Еще 1395 семей/6156 человек были эвакуированы не в ECs", — говорится в сообщении.

По последним данным, в ночь на среду были зафиксированы выбросы лавы на высоту от 3000 до 5000 метров. В 17 городах и муниципалитетах закрыты школы. Более 50 внутренних и международных рейсов были отменены.

В понедельник институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) повысил до четвертого (предпоследнего) уровень опасности извержения вулкана Майон. На вулкане было зафиксировано увеличение сейсмической активности и выбросы лавы. Власти расширили зону повышенной опасности на восемь километров, были приостановлены занятия в учебных заведениях на всей территории провинции Албай. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.

На прошлой неделе на вулкане были зафиксированы обрушения вулканического купола. В четверг представители Phivolcs сообщили, что поток лавы продвинулся почти на 3 километра от вершинного кратера.