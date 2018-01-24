Канадская компания заявила, что подверглась кибератаке со стороны КНДР

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Канадская компания Metrolinx, занимающаяся обеспечение работы транспорта, заявила, что Северная Корея совершила на нее кибератаку в январе, передает телеканал CBC.

Компания Metrolinx управляет пригородным железнодорожным и автобусным сообщением в регионе Голден-Хорсшу — самой густонаселенной агломерации Канады.

Представитель компании Энн-Мари Эйкинс подтвердила факт совершения кибератаки, отметив, что она не привела ни к каким "нарушениям конфиденциальности и не нарушила работу систем безопасности".

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что за атакой могла стоять связанная с КНДР группа хакеров. Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.