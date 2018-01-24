В Афганистане вооруженные люди напали на офис правозащитников

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате нападения вооруженных людей на офис международной организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей по всему миру, в городе Джелалабад в Афганистане, передает телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

Как сообщили местные власти, в среду утром террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей.

По словам губернатора провинции Нангархар, столкновения вооруженных лиц с сотрудниками правопорядка продолжаются.

Как отмечает телеканал, недалеко от офиса правозащитников находится школа. Очевидцы заявляют, что во время стрельбы было видно спасающихся бегством детей. Сообщается, что на место прибыли сотрудники спецслужб.