Английский историк возмутился запретом своей книги "Сталинград" на Украине

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Английский военный историк сэр Энтони Бивор назвал "абсурдным" запрет его бестселлера "Сталинград" на территории Украины. Об этом он заявил журналу The Bookseller.

Власти Украины назвали эту книгу и более 20 других "антиукраинскими". В работе Бивора им не понравились несколько абзацев, в которых речь идет о расстреле украинскими националистами детей по приказу СС.

Сергей Олейник, глава департамента контроля лицензирования радио- и телевещания и дистрибуции Украины, заявил, что эти данные основаны на недостоверных советских источниках.

Сам Бивор, однако, отметил, что опирался на "абсолютно надежные германские источники, а не советские", в том числе сведения выступавшего против нацизма немецкого офицера Гельмута Гроскурта, который ссылается на свидетельства очевидцев.

Английский историк назвал позицию украинских властей "абсолютно нерациональной".

"Олейник забил невероятный гол в свои ворота. Многие жители Украины тоже возмущены тем, что они начали запрещать книги", — заявил он.

По его словам, единственный способ реагировать на это — выражать решительный протест. "Ни одному государству непозволительно вмешиваться с процесс написания истории, но, боюсь, мы сталкиваемся с переписыванием истории все чаще, и не только в диктаторских режимах", — добавил Бивор.