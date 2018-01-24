Курт Волкер сообщил о готовящейся встрече с представителями России

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что его встреча с представителями России пройдет в Дубае.

"Еще полтора дня встреч на Украине перед тем, как отправиться в Дубай для переговоров с русскими", — написал он на своей странице в Twitter.

Во вторник Волкер прибыл на Украину, где встретился с президентом страны Петром Порошенко, начальником генштаба Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил РИА Новости, что в ближайшие дни планируется встреча помощника президента России Владислава Суркова и Волкера.