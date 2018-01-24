Трамп обвинил Samsung в потере переписки "любовников" из ФБР

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Samsung в потере десятков тысяч важных сообщений из переписки отстраненного спецпрокурором по "делу РФ" Робертом Мюллером высокопоставленного сотрудника ФБР Питера Стрзока и юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой последний состоял в отношениях.Twitter.
Как пишет газета Hill, ФБР не удалось сохранить большой объем сообщений между двумя сотрудниками из-за сбоя программного обеспечения на некоторых моделях телефонов Samsung.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на двух членов палаты представителей сообщил, что Стрзок и Пейдж обменивались сообщениями, в которых, в частности, упоминалось "секретное сообщество", предположительно, существовавшее в министерстве юстиции США и ФБР и действовавшее во время президентских выборов в 2016 году против Трампа.
Ранее СМИ сообщали, что два агента ФБР, прикомандированные к спецпрокурору, обменивались сообщениями, в которых называли президента США Трампа идиотом. После того, как в июле стало известно об оскорблениях в адрес Трампа, агент Стрзок был немедленно отстранен от расследования. Второй агент, Пейдж, уже уволилась к тому времени из команды Мюллера.