В Киргизии предупредили об аномальном похолодании

Вид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке. Архивное фото

Вид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке. Архивное фото

БИШКЕК, 24 янв — РИА Новости. МЧС Киргизии распространило предупреждение в связи с резким похолоданием, об этом сообщается на сайте чрезвычайного ведомства республики в среду.

"Двадцать шестого января ожидается понижение температуры воздуха… Такая аномально холодная погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб", — сообщает ведомство.

По данным МЧС в отдельных горных районах республики с 26 по 29 января ожидается понижение температуры воздуха до минус 40-45 градусов ночью и минус 28-33 днем. В столице республики ожидается мороз до минус 25-30 градусов.

В МЧС также просят автолюбителей не планировать дальние поездки на эти дни во избежание чрезвычайных ситуаций.