Мадуро анонсировал начало переговоров с оппозицией

МЕХИКО, 24 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что переговоры властей и оппозиции могут возобновиться в конце января.

"Мы говорим о продолжении диалога для подписания соглашения о мире 28 и 29 января. Если так и будет, венесуэльская делегация, возглавляемая министром связи и информации Хорхе Родригесом, прибудет первой (в Доминиканскую республику — ред.)", — приводит портал Sumarium заявление Мадуро.

Переговоры властей и оппозиции идут с сентября 2017 года в Доминиканской республике. После нескольких раундов диалог был приостановлен.