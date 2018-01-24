На Западном берегу реки Иордан возросло количество жертв ДТП

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения нескольких автомобилей на Западном берегу реки Иордан возросло до трех человек, 11 пострадали, сообщает газета Jerusalem Post.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Как сообщила РИА Новости представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха, инцидент произошел на дороге Наблус-Тулькарм в результате столкновения "трех автомобилей — одного палестинского автомобиля и двух израильских автомобилей". По ее данным, пять палестинцев находятся в критическом состоянии. Один из пострадавших скончался в больнице.

Как сообщает издание, также в результате происшествия погибли двое детей из Израиля, брат и сестра в возрасте 8 и 13 лет.