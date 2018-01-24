Земан высмеял заявление о "российском вмешательстве" в чешские выборы

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Утверждение о вмешательстве российских спецслужб в чешские выборы является неправдой, заявил президент Чехии Милош Земан в ходе дебатов со своим соперником по второму туру президентских выборов, экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошом.
"Вы оскорбили избирателей и сделали из них толпу, манипулируемую иностранными спецслужбами", — заявил Земан.
Действующий президент Чехии также отметил, что подобные заявления Драгоша "сбивают общественность с толку".
Второй тур выборов президента Чехии состоится 26-27 января.
Российские власти многократно опровергали обвинения в попытках вмешаться в выборы в разных государствах. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, такие обвинения являются "абсолютно голословными".