В Торонто задержали стрелявшего по прохожим мужчину

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Полиция канадского Торонто задержала 20-летнего мужчину, который, предположительно, в течение месяца беспорядочно открывал стрельбу по случайным прохожим, сообщает телеканал CBC.

Как сообщили в полиции, с 9 по 21 января житель города Брамптон Адам Абди при разных обстоятельствах подходил к людям, открывал огонь по ним и затем скрывался с места преступления.

"Выходить на улицу и пять раз стрелять в людей за очень короткий промежуток времени… это непостижимо", — заявил представитель полиции Рон Тавернер.

Сообщается, что молодому человеку могут быть предъявлены обвинения по 48 пунктам, включая семь обвинений в покушении на убийство. По данным полиции, он ранил двух из семи людей, по которым открывал огонь.