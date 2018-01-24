Европарламент проведет "День памяти Холокоста"

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Памятное мероприятие "День памяти Холокоста", на котором будут присутствовать председатель Европарламента Антонио Таяни, глава Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор и спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, пройдет в среду в Европейском парламенте.

В мероприятии также примут участие депутаты Европарламента, представители Еврокомиссии, дипломаты, главы европейских еврейских общин, главные раввины стран ЕС, бывшие узники концлагерей и люди, пережившие Холокост, политики, представители власти, деятели культуры и искусства, гости из стран Европы и Израиля.

"Цель мероприятия, которое пройдет под личным патронатом председателя Европарламента — почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем, предотвратить распространение неонацизма в Европе", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Европейского еврейского конгресса.