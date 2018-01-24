В США умерла писательница Урсула Ле Гуин

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Известная американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин скончалась на 89-м году жизни в США, сообщает издание New York Times со ссылкой на ее сына Тео.

Сообщается, что Ле Гуин скончалась в понедельник в своем доме в Портленде, штат Орегон. Сын писательницы не назвал причину смерти матери, однако заявил, что она плохо себя чувствовала в последние несколько месяцев.

Ле Гуин — автор романов, стихов, детских книг, публицист. Наибольшую известность получила как автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези.

Ле Гуин родилась в 1929 году в Калифорнии, училась в Колумбийском университете и в Париже по Фулбрайтовской стипендии, где познакомилась со своим мужем Шарлем Ле Гуином. Позднее жила и преподавала в Портленде, штат Орегон.

Первый научно-фантастический роман Ле Гуин "Мир Роканнона" вышел в 1966 году. В 1968 году она опубликовала "Волшебник Земноморья" — первую книгу в серии фэнтези из пяти томов, последний из которых вышел в 2001 году. Наряду с этими книгами известность ей принес роман "Левая рука тьмы", опубликованный в 1969 году. Известен и так называемый Хайнский цикл научно-фантастических романов, наиболее известный из которых — "Обделенные", удостоенный крупнейших премий "Небьюла" и "Хьюго". Ле Гуин также опубликовала дюжину поэтических книг и несколько томов переводов, включая основополагающий трактат китайской философии "Дао дэ цзин". Многие романы Ле Гуин переведены на русский язык.