Мексика вышла из посредников переговорного процесса в Венесуэле

МЕХИКО, 24 янв – РИА Новости. Глава МИД Мексики Луис Видегарай объявил во вторник, что Мехико выходит из переговорного процесса по стабилизации ситуации в Венесуэле.

"Хочу заявить, что перед фактом решения провести выборы в первые четыре месяца этого года правительство Мексики решило не участвовать в процессе политических переговоров между правительством и оппозицией (Венесуэлы — ред.) в Доминиканской республике", — заявил Видегарай журналистам.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента страны до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Теперь эта инициатива должна поступить в Национальный избирательный совет, организующий выборы в стране. Президент Николас Мадуро уже сообщил, что готов выставить свою кандидатуру на этих выборах.

С сентября 2017 года власти и оппозиция Венесуэлы ведут диалог о стабилизации ситуации в стране в Санто-Доминго. После нескольких раундов переговоры были приостановлены, дата их возобновления пока не определена.