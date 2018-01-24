В Бельгии прооперировали напавшего на полицию

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Мужчину, напавшего на полицейских на вокзале в бельгийском Генте, прооперировали, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры города Ан Сконьянс.

Ранее бельгийские СМИ сообщали, что полицейские были вынуждены открыть огонь по человеку, напавшему на них с ножом. Прокуратура подтвердила информацию о нападении.

"Мужчину прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает", — сказала Сконьянс.

"На записи камеры видеонаблюдения видно, как мужчина заходит в здание вокзала и нападает на полицейских, они открывают огонь", — сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что в тот момент на станции находились двое полицейских. "Полицейские не пострадали, но он точно хотел напасть", — заявила представитель прокуратуры.

По ее словам, следствие пока не располагает информацией о том, какими мотивами он руководствовался. О его личности пока также ничего неизвестно.

Нападение произошло на следующий день после понижения уровня террористической угрозы в стране. Центр анализа угроз при МВД Бельгии (OCAM) в понедельник снизил уровень террористической угрозы на территории королевства с третьего ("возможная и вероятная" угроза) до второго уровня ("маловероятная" угроза).

Третий уровень террористической угрозы действовал в Бельгии с 24 марта 2016 года. Максимальный, четвертый уровень угрозы был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три".