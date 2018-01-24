В Бельгии прооперировали напавшего на полицию

БРЮССЕЛЬ, 24 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Мужчину, напавшего на полицейских на вокзале в бельгийском Генте, прооперировали, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры города Ан Сконьянс.
"Мужчину прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает", — сказала Сконьянс.
"На записи камеры видеонаблюдения видно, как мужчина заходит в здание вокзала и нападает на полицейских, они открывают огонь", — сообщила собеседница агентства.
Она отметила, что в тот момент на станции находились двое полицейских. "Полицейские не пострадали, но он точно хотел напасть", — заявила представитель прокуратуры.
По ее словам, следствие пока не располагает информацией о том, какими мотивами он руководствовался. О его личности пока также ничего неизвестно.
Третий уровень террористической угрозы действовал в Бельгии с 24 марта 2016 года. Максимальный, четвертый уровень угрозы был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три".